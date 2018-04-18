На Волге у Самары спасатели сняли с дрейфующей льдины подростков

Во вторник, 17 апреля, около семи часов вечера очевидцы сообщили спасателям, что на Первой очереди набережной на реке Волга подростки находятся на льдине на открытой воде, сообщили в ПСС по Самарской области.
Сотрудники Центральной спасательной станции выехали на место происшествия, подняли подростков со льдины на борт катера и доставили на спасательную станцию, где их передали сотрудникам полиции и родителям.
Спасатели ПСС по Самарской области напоминают, что выход на лед в период ледохода строго запрещен. Не следует допускать детей к реке без надзора взрослых.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей