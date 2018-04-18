На Волге у Самары спасатели сняли с дрейфующей льдины подростков

Во вторник, 17 апреля, около семи часов вечера очевидцы сообщили спасателям, что на Первой очереди набережной на реке Волга подростки находятся на льдине на открытой воде, сообщили в ПСС по Самарской области.

Сотрудники Центральной спасательной станции выехали на место происшествия, подняли подростков со льдины на борт катера и доставили на спасательную станцию, где их передали сотрудникам полиции и родителям.

Спасатели ПСС по Самарской области напоминают, что выход на лед в период ледохода строго запрещен. Не следует допускать детей к реке без надзора взрослых.