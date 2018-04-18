Мэрия Самары пояснила какие улицы будут закрыты в период ЧМ-2018 и как получить пропуск на автомобиль

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу администрация Самары представила инструкцию для жителей и гостей областной столицы как найти пункты аккредитации и получить пропуск для автомобиля, чтобы проехать в зоны с ограничением движения.

Въезжать в зону перекрытия беспрепятственно сможет лишь общественный транспорт. Автомобилистам, проживающим в таких зонах, придется получить специальный пропуск, чтобы проехать к дому. Также пропуск должны получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в зоне ограничений.

На каждый автомобиль выдается один пропуск, содержащий информацию о том, куда ей можно проехать (с указанием схемы проезда в зону аккредитации). В пропуске также будет содержаться информация о характеристиках машины и ее номере. В пропуске на автомобиль юрлица или ИП кроме выше перечисленного пропишут, кто именно может управлять этим автомобилем и название организации. Пропуск в этом случае необходимо получать на каждую машину по отдельности.

Документы на аккредитацию можно подать в период с 17 апреля по 14 мая в пункты приема заявлений по адресам:

ул. Куйбышева, д. 125, МБОУ "Школа № 15", каб. № 106;

ул. Ст. Разина, д. 49, МБОУ "Школа № 63", каб. № 7;

ул. Некрасовская, д. 40, Общественная приемная администрации Самарского района;

ул. Вилоновская, 2А (ТОС Струковский);

ул. Чернореченская, 49А (ТОС Мичуринский);

ул. Ленинская, 156;

ул. Самарская, 203 (общественная приемная администрации Ленинского района);

Режим работы: с 10:00 до 20:00. Суббота, воскресенье и праздничные дни — выходные.

Для получения свидетельства об аккредитации транспортного средства физическим и юридическим лицам необходимо лично обратиться в любой из пунктов приема заявлений. Заявление заполняется в свободной форме.

Физические лица должны указать в нем адрес регистрации по месту жительства либо адрес регистрации по месту пребывания, адрес электронной почты или номер телефона для связи с заявителем. К заявлению прилагаются следующие документы:

паспорт или документ его заменяющий (копия и оригинал для обозрения);

свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал для обозрения);

свидетельство о регистрации транспортного средства (копия и оригинал для обозрения);

страховой полис ОСАГО (копия и оригинал для обозрения либо распечатанный вариант при оформлении его через Интернет);

согласие на обработку персональных данных (оригинал).

В заявлении от юридического лица или индивидуального предпринимателя в обязательном порядке указывается юридический и фактический адрес местонахождения организации, адрес электронной почты или номер телефона для связи с организацией. К заявлению прилагаются следующие документы:

документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени организации, либо доверенность на совершение от имени организации действий по подаче заявления и иных документов и получению свидетельства об аккредитации транспортного средства, выданная соответствующей организацией;

паспорт (или документ его заменяющий) лица, обратившегося с заявлением (копия и оригинал для обозрения);

свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал для обозрения);

паспорт (или документ его заменяющий) лица, которому предоставлено право управления транспортным средством организации (копия и оригинал для обозрения);

свидетельство о регистрации транспортного средства организации (копия и оригинал для обозрения), а так же согласие на обработку персональных данных;

страховой полис ОСАГО организации (копия и оригинал для обозрения либо распечатанный вариант при оформлении его через Интернет);

документ, подтверждающий право собственности или иное законное право пользования объектом недвижимости, расположенным в зоне Предварительного транспортного периметра (копия и оригинал для обозрения).

Отказать в выдаче пропуска могут в том случае, если предоставлен неполный пакет документов, или в них есть недостоверные сведения. Заявитель будет об этом проинформирован.

Зона аккредитации в районе площадки Фестиваля болельщиков (в дни проведения футбольных матчей на стадионе "Самара Арена")

Дома в Самарском районе, попадающие под зону аккредитации в дни проведения матчей:

ул. Алексея Толстого (нечет.): с 57 по 139;

ул. Алексея Толстого (чет.): с 82 по 128;

ул. Венцека (нечет.): с 35 по 41/43;

ул. Венцека (чет.): с 2 по 44;

ул. Водников (нечет.): с 89 по 123;

ул. Водников (чет.): 90;

ул. Галактионовская (нечет.): с 49 по 71;

ул. Галактионовская (чет.): с 48 по 72;

ул. Куйбышева (нечет.): с 55 по 133;

ул. Куйбышева (чет.): с 44 по 116;

ул. Ленинградская (нечет.): с 1 по 45;

ул. Ленинградская (чет.): с 2 по 54;

ул. Льва Толстого (нечет.): с 3 по 75;

ул. Максима Горького (нечет.): с 103 по 127;

ул. Максима Горького (чет.): с 82а по 131а;

ул. Молодогвардейская (нечет.): с 67 по 99;

ул. Молодогвардейская (чет.): с 102 по 122;

ул. Некрасовская (нечет.): с 1 по 41;

ул. Некрасовская (чет.): с 2 по 74;

ул. Пионерская (чет.): с 30 по 56;

ул. Самарская (чет.): с 52 по 76;

ул. Степана Разина (нечет.): с 39 по 103;

ул. Степана Разина (чет.): с 84 по 174;

ул. Фрунзе (нечет.): с 69 по 141;

ул. Фрунзе (чет.): с 48 по 116;

ул. Чапаевская (нечет.): с 121 по 153;

ул. Чапаевская (чет.): с 76 по 148.

Зона аккредитации в районе площадки Фестиваля болельщиков (в дни без футбольных матчей на стадионе "Самара Арена")

Дома в Самарском районе, попадающие под зону аккредитации в дни БЕЗ матчей: