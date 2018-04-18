В Самаре пресечены планы экстремистской организации "Тойс" по срыву матчей ЧМ-2018

Правоохранительные органы пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать мероприятия чемпионата мира по футболу в Самаре, пишет tass.ru со ссылкой на генерального прокурора РФ Юрия Чайку.

"В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков — участников объединения "Тойс", — говорится в докладе генерального прокурора.

В 2017 г. по заявлениям прокуроров судом признаны экстремистскими пять организаций, в том числе "Рубеж Севера", "Тойс" и объединение "Артподготовка". В отношении их руководителей возбуждены три уголовных дела по статье 282.1 УК РФ в связи с организацией экстремистского сообщества. "В отношении лидера объединения "Тойс" судом постановлен обвинительный приговор", — уточняется в докладе.