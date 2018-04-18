В Самаре пресечены планы экстремистской организации "Тойс" по срыву матчей ЧМ-2018

Правоохранительные органы пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать мероприятия чемпионата мира по футболу в Самаре, пишет tass.ru со ссылкой на генерального прокурора РФ Юрия Чайку.
"В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков — участников объединения "Тойс", — говорится в докладе генерального прокурора.
В 2017 г. по заявлениям прокуроров судом признаны экстремистскими пять организаций, в том числе "Рубеж Севера", "Тойс" и объединение "Артподготовка". В отношении их руководителей возбуждены три уголовных дела по статье 282.1 УК РФ в связи с организацией экстремистского сообщества. "В отношении лидера объединения "Тойс" судом постановлен обвинительный приговор", — уточняется в докладе.
Последние комментарии
И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....
Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.