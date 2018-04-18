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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Российско-украинское СП, выпускавшее самолеты Ан-140 в Самаре, признано банкротом

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Арбитражный суд Самарской области во вторник, 17 апреля, признал банкротом российско-украинское СП, выпускавшее самолеты Ан-140, и открыл в отношении него конкурсное производство, пишет ria.ru.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в решении суда.

Напомним, в июле 2017 г. самарский завод "Авиакор" подал иск о банкротстве ЗАО "Совместное предприятие Международный авиационный проект-140" из-за его задолженности в размере более 196 млн рублей. Иск предприятия был удовлетворен. В октябре 2017 г. в отношении СП была введена процедура наблюдения.

 

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