Российско-украинское СП, выпускавшее самолеты Ан-140 в Самаре, признано банкротом

Арбитражный суд Самарской области во вторник, 17 апреля, признал банкротом российско-украинское СП, выпускавшее самолеты Ан-140, и открыл в отношении него конкурсное производство, пишет ria.ru.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в решении суда.

Напомним, в июле 2017 г. самарский завод "Авиакор" подал иск о банкротстве ЗАО "Совместное предприятие Международный авиационный проект-140" из-за его задолженности в размере более 196 млн рублей. Иск предприятия был удовлетворен. В октябре 2017 г. в отношении СП была введена процедура наблюдения.