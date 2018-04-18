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Ледоход на Волге исполнил решение суда, постановившего убрать дебаркадер от бассейна ЦСК ВВС

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 апреля, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения январское постановление суда Октябрьского района обязавшего ООО "ЭкоВолга" прекратить самовольное использование Саратовского водохранилища и освободить акваторию у бассейна ЦСК ВВС от дебаркадера. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил старший помощник Самарского межрайонного природоохранного прокурора Алексей Морозов.

Как пояснил Алексей Морозов, летом 2017 года Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения водного законодательства в границах Самары и выявила факт самовольного пользования акватории Саратовского водохранилища для размещения дебаркадера.

Надзорным органом было установлено, что ООО "ЭкоВолга" размешает двухэтажное плавсредство "Дебаркадер-527" без договора водопользования.

Тогда за самовольное занятие водного объекта по постановлениям природоохранного прокурора виновное должностное и юридическое лица были привлечены к административной ответственности директору общества было внесено представление.

Так как и после этого нарушение устранено не было, в ноябре 2017 г. природоохранный прокурор обратился с иском в суд Октябрьского района. Суд обязал "ЭкоВолгу" прекратить самовольное использование Саратовского водохранилища и освободить акваторию от дебаркадера.

Решение было обжаловано и 16 апреля апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила решение районного суда без изменения и оно вступило в силу.

По Волге напротив Самары несет оторвавшийся от берега дебаркадер По Волге напротив Самары несет оторвавшийся от берега дебаркадер
В Самаре 16 апреля, около 16:00, по предварительным данным, от берега Волги в районе бассейна ЦСК ВВС оторвало двухэтажный дебаркадер, который постепенно несет по течению вместе с ледовым полем, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили очевидцы происходящего.

И в тот же день, решение суда исполнила сама природа. Днем шедшая по Волге ледяное поле сорвало дебаркадер с креплений и понесло вниз по течению. Плавсредство удалось остановить в районе Самарского речного вокзала.

В итоге акватория водного объекта в районе бассейна ЦСК ВВС освобождена, дебаркадер убран. "Нарушения закона устранены", — констатировали в прокуратуре.

Отметим, что "ЭкоВолга" подконтрольна владельцу "Самтелекома" Игорю Бородулину, которого в мае прошлого года суд приговорил к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб. за покушение на мошенничество.

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