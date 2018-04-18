В Самаре пройдет КВН-субботник

В субботу, 21 апреля, в день общегородского субботника в 10:00 на площадке около музейно-выставочного комплекса "Самара космическая" пройдет КВН-субботник. Акцию организует движение "Самарский КВН" вместе с "Самарским домом молодежи" при поддержке администрации Самары.

В субботнике примут участие школьные и студенческие команды КВН Самары, студенты и жители города. Все желающие могут принять участие в весенней уборке вместе с веселыми и находчивыми. После окончания субботника запланировано выступление команд КВН, конкурсы и розыгрыши призов.