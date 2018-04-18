В Самаре возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства инженера

В Самаре самоубийство, датированное ноябрем 2014 г., неожиданно легло в основу уголовного дела, возбужденного в 2018 году.

11 ноября 2014 г. на обочине Московского шоссе недалеко от АЗС в собственном автомобиле застрелился 38-летний главный инженер одной из самарских фирм.

17 апреля 2018 г. в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства".

По данным источника в правоохранительных органах, сделали это по настоянию родственников погибшего, которые до сих пор не верят в то, что мужчина мог принять такое решение. Следователям предстоит выяснить, был ли в этой истории какой-то криминальный след.