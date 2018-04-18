Неосвоенные федеральные средства на берегоукрепление в Рождествено перенесли на 2018 год. Об этом 17 апреля рассказала руководитель управления государственных программ облминстроя Наталья Артюшина во время публичных слушаниях по отчету об исполнении регионального бюджета за 2017 год.
Средства на берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Рождествено в 2017 году освоить не удалось — из-за высокого уровня воды работы было проводить невозможно. Недавно на федеральном уровне подписано распоряжение о том, что эти средства переносятся на 2018 год", — отметила она.
Также продлено финансирование строительства Потаповского пансионата для инвалидов.
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Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
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