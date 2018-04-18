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Неосвоенные федеральные средства на берегоукрепление в Рождествено перенесли на 2018 год

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Неосвоенные федеральные средства на берегоукрепление в Рождествено перенесли на 2018 год. Об этом 17 апреля рассказала руководитель управления государственных программ облминстроя Наталья Артюшина во время публичных слушаниях по отчету об исполнении регионального бюджета за 2017 год.

Средства на берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Рождествено в 2017 году освоить не удалось — из-за высокого уровня воды работы было проводить невозможно. Недавно на федеральном уровне подписано распоряжение о том, что эти средства переносятся на 2018 год", — отметила она.

Также продлено финансирование строительства Потаповского пансионата для инвалидов.

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это вредители...нужно совсем запретить этот яд

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я я 26 декабря 2017 14:10 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

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