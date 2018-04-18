Сызранские вокалисты стали лауреатами Пасхального конкурса в Москве

В Москве прошел III Международный Пасхальный конкурс академического вокала им. А. Е. Варламова, в котором приняли участие юные сызранские вокалисты.

Учащиеся хорового отделения Детской школы искусств им. А. И. Островского участвуют второй год подряд. На этот раз сызранский коллектив представил конкурсную программу в номинациях "Вокальный ансамбль" и "Академический вокал. Соло".

Жюри высоко оценило выступление юных вокалистов: лауреатами I степени стали вокальный ансамбль "Ритмы детства", София Курочкина и Юлия Адрахманова, лауреатами II степени — Варвара Курбеко и Ангелина Сацюк, лауреатами III степени Мария Баннова и Дарина Полетаева, дипломантами — София Кадеева и Екатерина Иванова.

Председатель жюри Татьяна Шарова дала высокую оценку выступлению юных вокалистов из Сызрани, отметив хорошую вокальную школу, артистизм, умение донести до слушателя содержание исполняемого произведения.