В связи с "заминированием" больницы им. Семашко возбудили уголовное дело

После проверки в Самаре возбудили очередное уголовное дело о телефонном терроризме. Его фигуранткой стала девушка, которая называет себя санитаркой больницы им. Семашко.

Напомним, по версии следствия, 25-летняя девушка 13 апреля из хулиганских побуждений позвонила на номер приемного отделения больницы им. Семашко и сообщила, что в здании бомба. Никакой взрывчатки в итоге не нашли, а вот предполагаемую виновницу переполоха вычислили быстро.

17 апреля было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве", которая предусматривает штрафа (200-500 тыс. рублей), ограничение свободы или принудительные работы.