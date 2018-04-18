В Самаре пенсионера задержали при получении взятки для сотрудников военкомата

В Самаре 23 марта на ул. Дыбенко при получении денег был задержан 61-летний мужчина. По данным источника в правоохранительных органах, ему передали 190 тыс. руб., которые он обещал передать сотрудникам военкоматов Ленинского и Промышленного районов за выдачу военных билетов с пометкой "ограниченно годен".

На данный момент личности тех, кому предназначались деньги, пока не установлены. После проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 "Обещание или предложение посредничества во взяточничестве", мужчине теперь грозит крупный штраф (до 3 млн руб.) или даже до семи лет лишения свободы.