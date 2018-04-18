Дорогу на ул. Ратнера в Самаре около строящегося детсада планируют привести в порядок

Члены комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи и комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы 18 апреля посетили проблемный участок дороги по улице Ратнера в Самаре.
Глава администрации Советского внутригородского района Вадим Бородин рассказал, что на ул. Ратнера, 25 находится долгострой — детский садик, открытие которого запланировано на конец этого года. Единственные подъездные пути к нему — с улицы Запорожской и по улице Ратнера. "Дорога по ул. Ратнера находится в ужасном состоянии и только частично оборудована тротуарами. С открытием детского сада по ней родители будут приводить детей, и необходимо сделать для этого комфортные условия", — отметил он.
На объекте требуется капитальный ремонт: отремонтировать и расширить проезжую часть, обустроить тротуары. Однако в списке дорог, которые необходимо привести в порядок в этом году, она не значится. Вопрос ремонта ул. Ратнера будет прорабатываться с администрацией города и правительством области.
Председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи губдумы Андрей Мурзов пояснил, что в случае положительного решения вопроса и выделения средств необходимо будет подготовить проектно-сметную документацию, объявить торги, это займет еще несколько месяцев.
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!