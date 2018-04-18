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ЖКХ и благоустройство Общество

Дорогу на ул. Ратнера в Самаре около строящегося детсада планируют привести в порядок

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Члены комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи и комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы 18 апреля посетили проблемный участок дороги по улице Ратнера в Самаре.

Глава администрации Советского внутригородского района Вадим Бородин рассказал, что на ул. Ратнера, 25 находится долгострой — детский садик, открытие которого запланировано на конец этого года. Единственные подъездные пути к нему — с улицы Запорожской и по улице Ратнера. "Дорога по ул. Ратнера находится в ужасном состоянии и только частично оборудована тротуарами. С открытием детского сада по ней родители будут приводить детей, и необходимо сделать для этого комфортные условия", — отметил он.

На объекте требуется капитальный ремонт: отремонтировать и расширить проезжую часть, обустроить тротуары. Однако в списке дорог, которые необходимо привести в порядок в этом году, она не значится. Вопрос ремонта ул. Ратнера будет прорабатываться с администрацией города и правительством области.

Председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи губдумы Андрей Мурзов пояснил, что в случае положительного решения вопроса и выделения средств необходимо будет подготовить проектно-сметную документацию, объявить торги, это займет еще несколько месяцев.

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