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Общество

Арендаторы в ТЦ "Аврора" устраняют нарушения по пожарной безопасности

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководство ТЦ "Аврора" заявило о том, что МЧС не предъявляло к ним никаких претензий по пожарной безопасности внутри здания.

Напомним, прокуратура и МЧС по итогам проверок сообщили о намерении закрыть несколько торговых центров в Самарской области до устранения нарушений по пожарной безопасности. Делается это в судебном порядке. Полный список объектов, которые в скором времени могут закрыть свои двери для посетителей, пока не озвучен.

Между тем, в начале апреля часть корпусов ТЦ "Аврора" уже закрывались.

"Действительно, закрывались 1 и 2 корпуса торгового центра для проверки соблюдения правил безопасности и исправности техники на территории всех магазинов и офисов внутри, — рассказали представитель ТЦ "Аврора". — Работы проводились с 3 по 6 апреля, после чего все ограничения были сняты. К настоящему времени проверены все арендные площади, замечания по приведению помещений в соответствии с нормами по пожарной безопасности получили менее 10% арендаторов. Совместно с администраций торгового центра эти компании проводят работы по их устранению".

Свою проверку ТЦ "Аврора" проводила также прокуратура, которая привлекала сотрудников МЧС в качестве специалистов по оценке соблюдения норм пожарной безопасности. Каких-либо официальных предписаний ТЦ, по словам его руководства, пока не получал.

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