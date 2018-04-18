Арендаторы в ТЦ "Аврора" устраняют нарушения по пожарной безопасности

Руководство ТЦ "Аврора" заявило о том, что МЧС не предъявляло к ним никаких претензий по пожарной безопасности внутри здания.
Напомним, прокуратура и МЧС по итогам проверок сообщили о намерении закрыть несколько торговых центров в Самарской области до устранения нарушений по пожарной безопасности. Делается это в судебном порядке. Полный список объектов, которые в скором времени могут закрыть свои двери для посетителей, пока не озвучен.
Между тем, в начале апреля часть корпусов ТЦ "Аврора" уже закрывались.
"Действительно, закрывались 1 и 2 корпуса торгового центра для проверки соблюдения правил безопасности и исправности техники на территории всех магазинов и офисов внутри, — рассказали представитель ТЦ "Аврора". — Работы проводились с 3 по 6 апреля, после чего все ограничения были сняты. К настоящему времени проверены все арендные площади, замечания по приведению помещений в соответствии с нормами по пожарной безопасности получили менее 10% арендаторов. Совместно с администраций торгового центра эти компании проводят работы по их устранению".
Свою проверку ТЦ "Аврора" проводила также прокуратура, которая привлекала сотрудников МЧС в качестве специалистов по оценке соблюдения норм пожарной безопасности. Каких-либо официальных предписаний ТЦ, по словам его руководства, пока не получал.
Последние комментарии
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.