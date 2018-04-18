В этом году в Советском районе Самары благоустроят 10 дворов

В этом году в рамках программы "Комфортная городская среда" в Советском районе будут приведены в порядок дворы по 10 адресам, сообщил глава райадминистрации Вадим Бородин на совместном выездном мероприятии комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи и комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы.
Одно из таких мест 18 апреля осмотрели депутаты — ул. Антоново-Овсеенко, 101. Подрядчиком является ООО "Вега Групп Регион". Компания уже приступила к работам, которые планирует завершить к 1 сентября.
Заместитель директора по строительству компании-подрядчика Артем Дьяченко рассказал, что дворовая территория будет разделена на три части: одна будет для мини-футбола, на второй — спортивная площадка и третья — детское игровое оборудование. "Проект благоустройства двора прорабатывался совместно с жителями: они выбирали оборудование, вносили коррективы, решали, где и что лучше поставить", — подчеркнул он.
Вадим Бородин рассказал, что всего в районе 321 двор, из них около 250 необходимо отремонтировать. "Делая дворы, мы должны привести в порядок дороги в них. Во дворе на Антоново-Овсеенко одна дорога ведет к Самарскому государственному университету путей сообщения и школе, с другой стороны — строящийся детский сад на улице Ратнера, - отметил Вадим Бородин. - Я считаю, что необходимо увеличивать средства на внутриквартальные территории. В районе необходимо отремонтировать 81 тыс. кв. м таких территорий".
Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению губдумы Вера Попова дала положительную оценку работам, которые ведутся в Советском районе. "Мы посмотрели двор, который приводят в порядок по программе "Комфортная городская среда". По линии комитета мы оцениваем, как реализуются полномочия района по благоустройству, которые ему были переданы, — рассказала она. — Мы увидели, что объект отторгован, подрядчик зашел и работает. Ожидается заключение контракта по внутриквартальным дорогам. В итоге жители получат полностью приведенный в порядок двор. В целом администрация района с полномочиями справляется. Есть сложности, но они решаются в рабочем порядке".
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!