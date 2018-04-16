Специалисты министерства социально-демографической и семейной политики подвели итоги работы за 2017 год

В прошлом году исполнение бюджета ведомством составило 99%. Об этом на коллегии сообщила врио министра Марина Антимонова. Все средства, а это 26 млрд руб., были вложены по назначению. Значительная часть суммы потрачена на социальные меры поддержки населения.

Как сообщила замминистра ведомства Галина Андриянова, в прошлом году министерство производило 128 видов выплат населению в объеме 15,3 млрд рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего и последующего ребенка был увеличен с 9 121 руб. до 9 963 руб. А в этом году он составил уже 10 328 рублей.

В прошлом году изменился порядок предоставления выплат отдельным категориям граждан. Так, с 1 января 2017 г. федеральным и региональным льготникам предоставляется компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Для удобства граждан на интернет-портале министерства создан информационный сервис, позволяющий самостоятельно рассчитать ориентировочную сумму компенсации.

На жилье для сирот в 2017-м было выделено 200 млн рублей. Новоселье справили 870 сирот региона, но в очереди на жилплощадь все еще стоят более 2 тыс. представителей этой категории граждан. Кроме того, были выявлены факты предоставления сиротам жилых помещений ненадлежащего качества. Эти нарушения зафиксированы в Сызранском, Кинельском, Волжском, Приволжском муниципальных округах, а также в Отрадном, так что министерству в этом направлении еще предстоит большая работа.

Не забывают в регионе и про пожилых граждан. В Самарской области в прошлом году началась реализация пилотного проекта "Территория заботы", целью которого является организация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В рамках соглашения, подписанного с минздравом, организуются выезды гериатрических бригад к одиноким пенсионерам и ветеранам.

Марина Антимонова, врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области:

— Назрела необходимость решать проблемы, касающиеся содержания материально-технической базы учреждений соцзащиты. С учетом заявок от них и расчетов инженерных групп будем составлять сметы и готовить предложения по формированию бюджета на следующий год.