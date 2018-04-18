На ремонт улицы Лесной в Большой Черниговке выделят более 10 млн рублей

В селе Большая Черниговка отремонтируют улично-дорожную сеть улицы Лесной.

4 мая завершится прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, необходимо обновить дорогу и тротуары по улице Лесной. Кроме того, будет отремонтировано примыкание к автодороге Большая Черниговка - Краснооктябрьский. В настоящий момент там есть неровности, просадки и колеи.

Победившая компания обязуется все успеть до 30 июля 2018 года. На это ей выделят 10,1 млн руб. из областного и местного бюджетов.

Итоги аукциона подведут 10 мая.