На ремонт улицы Лесной в Большой Черниговке выделят более 10 млн рублей

В селе Большая Черниговка отремонтируют улично-дорожную сеть улицы Лесной.
4 мая завершится прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, сообщается на сайте госзакупок.
Согласно аукционной документации, необходимо обновить дорогу и тротуары по улице Лесной. Кроме того, будет отремонтировано примыкание к автодороге Большая Черниговка - Краснооктябрьский. В настоящий момент там есть неровности, просадки и колеи.
Победившая компания обязуется все успеть до 30 июля 2018 года. На это ей выделят 10,1 млн руб. из областного и местного бюджетов.
Итоги аукциона подведут 10 мая.
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Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!