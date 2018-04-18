В сельском поселении Русская Васильевка Кошкинского района приведут в порядок дороги

Администрация сельского поселения Русская Васильевка Кошкинского района объявила аукцион по поиску подрядной организации, которая отремонтирует дороги в трех селах, сообщается на сайте госзакупок.

Работы будут вести в селе Русская Васильевка. Там отсыпят 250 м дороги по улице Леговой от дома № 1, а также уложат две водопропускные трубы. Кроме того, отсыпят щебнем 300 м дороги по улице Центральной от дома № 55 в селе Новое Фейзуллово и по улице Центральной от дома № 42а в селе Тенеево. Подрядчику на это дается срок до 30 июня и 2,1 млн руб. из бюджета сельского поселения.

Итоги аукциона подведут 28 апреля.