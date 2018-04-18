Ямочный ремонт в Отрадном обойдется в 2,3 млн рублей

В Отрадном проведут ямочный ремонт. 3 мая подведут итоги аукциона по поиску подрядчика, сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком выступает администрация города.

Победитель должен будет провести работы по улицам Зои Космодемьянской, Советской, Нефтяников, на Осиновском шоссе, улицам Отрадной, Победы, Чернышевского, Озерной, Дачной, Пионерской и Приветской в течение 45 дней со дня подписания контракта. На это выделят 2,3 млн руб. из городской казны.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 25 апреля.