16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудник Рыбохраны уволен по подозрению в коррупции В Сызрани заказные "бандиты" напали на парня и девушку, вывезли их в лес и подарили цветы В этом году в Советском районе Самары благоустроят 10 дворов В Самаре могут продлить маршрут 35-го автобуса Количество пропусков в зону перекрытых в связи ЧМ улиц не будет ограничено

Общество

В Сызрани заказные "бандиты" напали на парня и девушку, вывезли их в лес и подарили цветы

СЫЗРАНЬ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 101
Версия для печати

В Сызрани среди дня вооруженные "бандиты" напали на парня и молодую девушку у магазина в пос. Сердовино, сообщает ktv-ray.ru.

Похитители подсели в автомобиль пары и заставили водителя поехать в близлежащий лес. В лесу парня вывели из машины и "убили" на глазах подруги. Затем нападавшие пошли за сидящей в салоне перепуганной девушкой. Но вместо пистолета в руках "бандитов" и "ожившего" друга оказались цветы. По такому сценарию молодой человек решил разыграть свою знакомую, с которой дружит со школы. Все происходящее снималось на насколько камер. Итоговое видео с розыгрышем появилось в сети Интернет.

"Первые слова, которые произнесла героиня, когда узнала, что это розыгрыш, стала фраза "я тебя убью", которая была адресована "воскресшему" другу. Девушка отреагировала очень эмоционально. Призналась, что такого заряда адреналина никогда не получала", — рассказал руководитель "Союза самых современных розыгрышей".

Организатор розыгрыша рассказал, что они тщательно проработали сценарий и несколько раз его отрепетировали, стремясь, чтобы было не только достоверно, но и очень быстро. По продолжительности розыгрыш должен длиться примерно пять минут, чтобы человек обошелся легким испугом. Иначе можно травмировать психику, отметили организаторы. Кстати, "бандиты" также заранее предупредили сотрудников магазина, у которого было совершено нападение, что это розыгрыш.

Как рассказали организаторы розыгрыша, чаще всего к ним обращаются жены, чтобы разыграть своих мужей. Часто дамы заказывают своим мужьям-предпринимателям — ОМОН, а госавтоинспекторам — ОБЭП и так далее.

Гид потребителя

Последние комментарии

Денис Де 15 апреля 2018 13:59 Прокуратура добилась закрытия двух торговых центров в Тольятти

Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.

Эдуард Клюкин 13 апреля 2018 15:22 Михаил Яркин: "У половины обнальщиков были сообщники в банках"

Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.

Николай Зеленский 10 апреля 2018 08:32 Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Уже 10 апреля, а слушания не назначены!

andreykuropatkin куропаткин 06 апреля 2018 06:38 Перед чемпионатом мира по футболу самарские дороги помоют с шампунем

Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно

Алексей Баранов 06 апреля 2018 06:21 Перед чемпионатом мира по футболу самарские дороги помоют с шампунем

Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.

Фото на сайте

В Самарской области открыт весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь

В Самарской области открыт весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь

Пасхальная служба в Покровском соборе в Самаре

Пасхальная служба в Покровском соборе в Самаре

Проверка пожарной безопасности в ТЦ "Парк Хаус"

Проверка пожарной безопасности в ТЦ "Парк Хаус"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6