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Преступления Происшествия

Вдова отравленного банкира потребовала привлечь к ответственности его кузена

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители Екатерины Пузиковой, оправданной и признанной потерпевшей по делу об отравлении мужа-банкира, передали следователю ее ходатайство о привлечении к ответственности двоюродного брата погибшего.

По словам адвоката Василия Гурко, с момента подачи ходатайства прошло около трех недель, но следствие до сих не дало на него ответ.

Напомним, убийство Дмитрия Пузикова произошло 7 марта 2012 г. на вечеринке в его загородном доме в п. Кондурчинский Красноярского района. Его вдова после двух обвинительных приговоров была оправдана и признана потерпевшей.

В минувшие выходные на телеканале "Россия 24" вышел фильм-расследование Эдуарда Петрова, где один из акцентов делается на ситуацию с крысиным ядом, который как выяснилось присутствовал в доме.

Екатерина Пузикова и ее сын признаны потерпевшими по делу об убийстве мужа-банкира Екатерина Пузикова и ее сын признаны потерпевшими по делу об убийстве мужа-банкира
На минувшей неделе Екатерине Пузиковой было вручено постановление о признании ее и малолетнего сына женщины потерпевшими по уголовному делу об убийстве ее мужа - заместителя управляющего Самарским филиалом РСХБ Дмитрия Пузикова, а также разъяснены ее процессуальные права, возникшие в связи с новым статусом.

Так в передаче был показан эпизод с участием кузена погибшего банкира, его тезки - Дмитрия Пузикова, в котором он проходит исследование на полиграфе еще в 2014 году. Испытуемый Пузиков рассказывает эксперту, что ранее в Красном Яру из гаража у дома его брата он брал яд для травли крыс - розовые таблетки.

"Ну вот теперь понятно, откуда взялся яд, — комментирует ситуацию адвокат Василий Гурко. - Это исследование было проведено в частном порядке и потому к материалам дела в качестве экспертизы не прикладывалось. Да и в тексте отчета о прохождении Пузиковым полиграфа, эксперт не зафиксировал пояснений испытуемого, высказанных вне рамок ответов на задаваемые ему вопросы".

По словам адвоката, это признание дает объяснение появлению в деле таинственной темно-зеленой машины, которую заметил охранник дома в Кондурчинском, когда она стояла уже во дворе. То есть у приехавшего был ключ от ворот. Кто именно был в машине, сторож не стал выяснять. Доступ к ключам от ворот был у немногих. Двоюродный брат не признавался, что тайно приезжал в загородный дом, где произошло отравление. Он пытался отнести этот эпизод к вдове и говорил, что темно-зеленая "Хонда" имеется в организации ее отца.

Теперь, как считает Гурко, стал ясен мотив появления кузена отравленного банкира в Кондурчинском - он приехал туда, чтобы убрать из дома разложенную отраву для грызунов, ведь отравление уже стало явным и следовало ожидать приезда полиции с обыском. В результате при обследовании дома правоохранители, ища именно яд, действительно не обнаружили никаких розовых таблеток.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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