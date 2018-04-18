Вдова отравленного банкира потребовала привлечь к ответственности его кузена

Представители Екатерины Пузиковой, оправданной и признанной потерпевшей по делу об отравлении мужа-банкира, передали следователю ее ходатайство о привлечении к ответственности двоюродного брата погибшего.

По словам адвоката Василия Гурко, с момента подачи ходатайства прошло около трех недель, но следствие до сих не дало на него ответ.

Напомним, убийство Дмитрия Пузикова произошло 7 марта 2012 г. на вечеринке в его загородном доме в п. Кондурчинский Красноярского района. Его вдова после двух обвинительных приговоров была оправдана и признана потерпевшей.

В минувшие выходные на телеканале "Россия 24" вышел фильм-расследование Эдуарда Петрова, где один из акцентов делается на ситуацию с крысиным ядом, который как выяснилось присутствовал в доме.

Екатерина Пузикова и ее сын признаны потерпевшими по делу об убийстве мужа-банкира На минувшей неделе Екатерине Пузиковой было вручено постановление о признании ее и малолетнего сына женщины потерпевшими по уголовному делу об убийстве ее мужа - заместителя управляющего Самарским филиалом РСХБ Дмитрия Пузикова, а также разъяснены ее процессуальные права, возникшие в связи с новым статусом.

Так в передаче был показан эпизод с участием кузена погибшего банкира, его тезки - Дмитрия Пузикова, в котором он проходит исследование на полиграфе еще в 2014 году. Испытуемый Пузиков рассказывает эксперту, что ранее в Красном Яру из гаража у дома его брата он брал яд для травли крыс - розовые таблетки.

"Ну вот теперь понятно, откуда взялся яд, — комментирует ситуацию адвокат Василий Гурко. - Это исследование было проведено в частном порядке и потому к материалам дела в качестве экспертизы не прикладывалось. Да и в тексте отчета о прохождении Пузиковым полиграфа, эксперт не зафиксировал пояснений испытуемого, высказанных вне рамок ответов на задаваемые ему вопросы".

По словам адвоката, это признание дает объяснение появлению в деле таинственной темно-зеленой машины, которую заметил охранник дома в Кондурчинском, когда она стояла уже во дворе. То есть у приехавшего был ключ от ворот. Кто именно был в машине, сторож не стал выяснять. Доступ к ключам от ворот был у немногих. Двоюродный брат не признавался, что тайно приезжал в загородный дом, где произошло отравление. Он пытался отнести этот эпизод к вдове и говорил, что темно-зеленая "Хонда" имеется в организации ее отца.

Теперь, как считает Гурко, стал ясен мотив появления кузена отравленного банкира в Кондурчинском - он приехал туда, чтобы убрать из дома разложенную отраву для грызунов, ведь отравление уже стало явным и следовало ожидать приезда полиции с обыском. В результате при обследовании дома правоохранители, ища именно яд, действительно не обнаружили никаких розовых таблеток.