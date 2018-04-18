Депутат Промышленного района Самары забыл про 2,5 млн рублей на банковском счету

В прокуратуре Самарской области рассказали о нарушениях, выявленных в 2017 г. по итогам проверок деклараций о доходах за 2016 год.
Напомним, что проверило почти 3000 человек, выявило 1379 нарушений, по итогам рассмотрения которых пять служащих были уволены.
Однако такие меры — крайние, чаще всего дисциплинарное наказание подразумевает замечание или выговор. По данным ведомства, всего в 2017 г. к дисциплинарной ответственности привлекли 568 должностных лиц.
При этом нарушения были разные. Кто-то забыл отметить 120 тыс. руб. дохода от коммерческой деятельности жены. А вот председатель Совета депутатов Промышленного района Самары забыл отразить в декларации 2,5 млн руб. с семейных банковских счетов. Встречаются и вовсе удивительные случаи: два депутата из Красноглинского района, к примеру, посчитали в принципе лишним отчитываться о своих доходах и имуществе. Сведения о подобных нарушениях направили врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову.
Часть районов не вывесила в интернете декларации о доходах местных депутатов. "Первые лица государства свои декларации о доходах предоставляют на всеобщее обозрение в интернете, а администрация сельских поселений Сосновый Солонец, Новая Бинарадка, Мусорка и Хрящевка — нет, — констатирует начальник отдела по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции прокуратуры области Вадим Федорин. — В отношении должностных лиц, которые отвечают за размещение подобной информации, возбуждены административные дела, и они привлечены к ответственности".
Последние комментарии
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!