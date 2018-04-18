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Власть и политика

Депутат Промышленного района Самары забыл про 2,5 млн рублей на банковском счету

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прокуратуре Самарской области рассказали о нарушениях, выявленных в 2017 г. по итогам проверок деклараций о доходах за 2016 год.

Напомним, что проверило почти 3000 человек, выявило 1379 нарушений, по итогам рассмотрения которых пять служащих были уволены.

Однако такие меры — крайние, чаще всего дисциплинарное наказание подразумевает замечание или выговор. По данным ведомства, всего в 2017 г. к дисциплинарной ответственности привлекли 568 должностных лиц.

При этом нарушения были разные. Кто-то забыл отметить 120 тыс. руб. дохода от коммерческой деятельности жены. А вот председатель Совета депутатов Промышленного района Самары забыл отразить в декларации 2,5 млн руб. с семейных банковских счетов. Встречаются и вовсе удивительные случаи: два депутата из Красноглинского района, к примеру, посчитали в принципе лишним отчитываться о своих доходах и имуществе. Сведения о подобных нарушениях направили врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову.

Часть районов не вывесила в интернете декларации о доходах местных депутатов. "Первые лица государства свои декларации о доходах предоставляют на всеобщее обозрение в интернете, а администрация сельских поселений Сосновый Солонец, Новая Бинарадка, Мусорка и Хрящевка — нет, — констатирует начальник отдела по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции прокуратуры области Вадим Федорин. — В отношении должностных лиц, которые отвечают за размещение подобной информации, возбуждены административные дела, и они привлечены к ответственности".

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почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

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