В Самарской области пройдут "Андреевские вечера-2018"

С марта по май 2018 г. в детских музыкальных школах и школах искусств Самарской области пройдет Четвертый сезон мастер-классов и концертов народной музыки "Андреевские вечера-2018", сообщают организаторы.

Участниками "Андреевских вечеров" станут: ансамбль народных инструментов "ВолгаFolk Band" и ученические ансамбли детских музыкальных школ и школ искусств из Самары, Октябрьска, Чапаевска, Новокуйбышевска, Безенчука, сел Большая Глушица, Варламово, Черновский Самарской области.

Преподавателями выступят руководители ученических ансамблей детских музыкальных школ и школ искусств Самарской области.

Мастер-классы и концерты народной музыки "Андреевские вечера" направлены на оказание практической поддержки учащимся и преподавателям областных (в том числе удаленных) музыкальных школ и школ искусств и на стимулирование интереса к дальнейшему продолжению образования учащихся в музыкальной сфере.

Проведение Четвертого сезона проекта приурочено сразу к нескольким памятным датам: 130-летию первого публичного выступления кружка любителей игры на балалайке В. В. Андреева, ставшего прообразом современного Оркестра Русских народных инструментов и пятилетию со дня основания ансамбля народных инструментов Самарской филармонии "ВолгаFolk Band".

Автор идеи и художественный руководитель проекта — основатель и руководитель ансамбля народных инструментов "ВолгаFolk Band" Самарской филармонии Дмитрий Буцыков. Директор проекта — менеджер Самарской филармонии Борис Ходош.