В Самарской области пройдут "Андреевские вечера-2018"

С марта по май 2018 г. в детских музыкальных школах и школах искусств Самарской области пройдет Четвертый сезон мастер-классов и концертов народной музыки "Андреевские вечера-2018", сообщают организаторы.
Участниками "Андреевских вечеров" станут: ансамбль народных инструментов "ВолгаFolk Band" и ученические ансамбли детских музыкальных школ и школ искусств из Самары, Октябрьска, Чапаевска, Новокуйбышевска, Безенчука, сел Большая Глушица, Варламово, Черновский Самарской области.
Преподавателями выступят руководители ученических ансамблей детских музыкальных школ и школ искусств Самарской области.
Мастер-классы и концерты народной музыки "Андреевские вечера" направлены на оказание практической поддержки учащимся и преподавателям областных (в том числе удаленных) музыкальных школ и школ искусств и на стимулирование интереса к дальнейшему продолжению образования учащихся в музыкальной сфере.
Проведение Четвертого сезона проекта приурочено сразу к нескольким памятным датам: 130-летию первого публичного выступления кружка любителей игры на балалайке В. В. Андреева, ставшего прообразом современного Оркестра Русских народных инструментов и пятилетию со дня основания ансамбля народных инструментов Самарской филармонии "ВолгаFolk Band".
Автор идеи и художественный руководитель проекта — основатель и руководитель ансамбля народных инструментов "ВолгаFolk Band" Самарской филармонии Дмитрий Буцыков. Директор проекта — менеджер Самарской филармонии Борис Ходош.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!