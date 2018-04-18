На ремонт фасадов двух самарских лицеев потратят 26 млн рублей

В Самаре подвели итоги двух аукционов на ремонт фасадов образовательных учреждений. Информация об этом опубликована на официальном портале госзакупок.
Согласно опубликованным данным ООО "Самараспортстрой" признан победителем торгов на ремонт Технического лицея им. Королева. Компания отреставрирует фасад и кровлю учебного заведения за 20,5 млн рублей. Здание на ул. Самарской, д. 145-147-149/ул. Рабочая, д. 19, литера А является объектом культурного наследия "Школа № 25. Модерн".
ООО "Авангард-строй" отремонтирует фасад Самарского спортивного лицея за 5,8 млн рублей.
Также определен подрядчик для ремонта фасада школы №27. Работы выполнит ООО "Мастер" за 2,1 млн рублей.
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Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!