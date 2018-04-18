На ремонт фасадов двух самарских лицеев потратят 26 млн рублей

В Самаре подвели итоги двух аукционов на ремонт фасадов образовательных учреждений. Информация об этом опубликована на официальном портале госзакупок.

Согласно опубликованным данным ООО "Самараспортстрой" признан победителем торгов на ремонт Технического лицея им. Королева. Компания отреставрирует фасад и кровлю учебного заведения за 20,5 млн рублей. Здание на ул. Самарской, д. 145-147-149/ул. Рабочая, д. 19, литера А является объектом культурного наследия "Школа № 25. Модерн".

ООО "Авангард-строй" отремонтирует фасад Самарского спортивного лицея за 5,8 млн рублей.

Также определен подрядчик для ремонта фасада школы №27. Работы выполнит ООО "Мастер" за 2,1 млн рублей.