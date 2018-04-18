МП "Спецремстройзеленхоз" закупит для Самары три тысячи шмелей

МП "Спецремстройзеленхоз" ищет поставщика, который обеспечит поставку в Самару шмелиных семей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Победитель аукциона должен будет привезти в город 56 шмелиных семей. Согласно аукционной документации численность рабочих особей в каждой семье должна быть не меньше 60 особей.
Отмечается, что все шмели должны быть живые, без признаков вредителей, болезней и повреждений, без особей с подпорченными крыльями. Срок активной работы шмелей должен составлять от 7 до 9 недель.
Также отмечается, что шмели поставляются в ульях с белковым и углеводным кормом, заложенным на время транспортировки.
Начальная максимальная стоимость контракта — 208 тысяч рублей.
Подрядчика должны определить 27 апреля.
Последние комментарии
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно