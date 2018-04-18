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Экономика и бизнес

Tele2 и фонд "Навстречу переменам" в поиске новых социальных предпринимателей

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 объявляет о запуске IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам".

Цель конкурса "Навстречу переменам — 2018" — поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 15 июня 2018 года — для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда.

Конкурс будет проходить в несколько этапов:

15 апреля — 15 июня 2018 года социальные предприниматели смогут подать свои заявки на сайте фонда;

16 июня — 30 июня 2018 года состоятся волонтерские чтения, в ходе которых сотрудники фонда и компаний-партнеров рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок;

1 июля — 15 августа 2018 года представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут оценку участников, отобранных на предыдущем этапе. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в следующий этап конкурса;

16 августа — 1 ноября 2018 года участники, прошедшие в полуфинал, посетят обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1-2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны финалисты;

22 ноября 2018 года финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и представителей крупного бизнеса, куда входят Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat Word, и Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда "Навстречу переменам". Также в состав жюри войдут дети сотрудников компаний-партнеров. Эксперты оценят бизнес-планы и презентации участников по следующим критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества автора.

В этом году в финале конкурса "Навстречу переменам — 2018" жюри отберет 10 проектов. Пять победителей получат от фонда начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей.

Для всех победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

В конкурсе "Навстречу переменам — 2017" приняли участие более 400 социальных предпринимателей, предложивших решения проблем детства. Победителями стали:

  1. Наталья Ремиш из Москвы. Мультимедийный проект "Детям о важном" создан при помощи группы психологов и включает мультсериал, серию книг, образовательные игры и мобильное приложение.
  2. Кира Меснянкина и Александра Сарелайнен из Ростова-на-Дону. Мобильное приложение, которое обучает детей с аутизмом навыкам распознавания и выражения эмоций.
  3. Елена и Андрей Панфёровы из Пензы. Интерактивное научное шоу, направленное на профилактику вредных привычек среди детей и подростков. Основная цель семинаров — побудить детей к здоровому образу жизни.
  4. Ирина Зимницкая из Омска. Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями, где применяются авторские и инновационные методики. В нем лечат тяжелобольных детей, которым не могут помочь другие профильные организации.
  5. Татьяна Мерзлякова из Казани. Телепрограмма "Давай дружить" для глухих и слабослышащих детей. Она включает образовательную часть и мультфильмы с сурдопереводом или на языке жестов. В программе участвуют слышащие и неслышащие ведущие.

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это вредители...нужно совсем запретить этот яд

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твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла

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