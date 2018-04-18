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Туризм Общество

Символом Самарской области стало зеленое сердце с Волгой посередине

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области 17 апреля утвердила графическое изображение и описание символики региона, сообщает ГУ СО "Туристский информационный центр" (ТИЦ).

Символика представляет собой стилизованное изображение Самарской области, напоминающее форму сердца. В центральной части располагается стилизованное изображение реки Волги в виде двух параллельных волнообразных линий. Основное цветовое решение выполняется в зеленом и синем цветах, символизирующих цвета Самарской Луки, природы Жигулевских гор и Волги.

Использование единой символики объектами туристского показа, стоянками туристского транспорта и другими объектам туриндустрии области позволит повысить узнаваемость и туристическую привлекательность нашего региона, отмечают в ТИЦ.

В настоящий момент разработан проект приказа департамента туризма Самарской области, который регламентирует порядок присвоения символики объектам туристского показа, стоянкам туристского транспорта и другими объектам туристской индустрии, а также условия использования символики юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и некоммерческими организациями.

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