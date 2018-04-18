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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проведут матчи с "Факелом" и "Кубанью" на "Самара Арене"

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ближайшие домашние матчи в рамках Первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут на "Самара Арене". Это будут игры против "Факела" в 35 туре (28 апреля, суббота, 18:00) и "Кубани" в 37 туре (6 мая, воскресенье, 17:00).

Фото: http://www.kc-camapa.ru/

Матчи с этими командами будут тестовыми в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. О билетной программе на эти игры, порядке пропуска владельцев абонементов на домашние матчи "Крыльев Советов" и системе навигации по стадиону будет сообщено дополнительно, передает официальный сайт клуба.

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