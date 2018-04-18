"Крылья Советов" проведут матчи с "Факелом" и "Кубанью" на "Самара Арене"

Ближайшие домашние матчи в рамках Первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут на "Самара Арене". Это будут игры против "Факела" в 35 туре (28 апреля, суббота, 18:00) и "Кубани" в 37 туре (6 мая, воскресенье, 17:00).

Матчи с этими командами будут тестовыми в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. О билетной программе на эти игры, порядке пропуска владельцев абонементов на домашние матчи "Крыльев Советов" и системе навигации по стадиону будет сообщено дополнительно, передает официальный сайт клуба.