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Самарец Максим Гоголев стал победителем международных соревнований по маунтинбайку

КРАСНОДАР. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В поселке Псебай (Краснодарский край) состоялись международные соревнования по велоспорту-маунтинбайку Psebay Challenge-2018.

Более 250 спортсменов боролись за награды в 4-х возрастных категориях (мужчины, женщины, юниоры, юниорки). У спортсменов Самарской области - две медали.

В соревнованиях мужчин самарский велосипедист Максим Гоголев финишировал на первом месте, а Сергей Николаев стал вторым, сообщает министерство спорта Самарской области.

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