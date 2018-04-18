Самарец Максим Гоголев стал победителем международных соревнований по маунтинбайку

В поселке Псебай (Краснодарский край) состоялись международные соревнования по велоспорту-маунтинбайку Psebay Challenge-2018.

Более 250 спортсменов боролись за награды в 4-х возрастных категориях (мужчины, женщины, юниоры, юниорки). У спортсменов Самарской области - две медали.

В соревнованиях мужчин самарский велосипедист Максим Гоголев финишировал на первом месте, а Сергей Николаев стал вторым, сообщает министерство спорта Самарской области.