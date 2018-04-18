В ТЦ "Аврора Молл" не обнаружили взрывчатки

В 15:20 службы полиции и Росгвардии завершили проверку помещений в "Аврора Молл". Никакой взрывчатки они не обнаружили, сообщает пресс-служба торгового центра.

Сейчас все сотрудники ТЦ вернулись на рабочие места, магазины работают в обычном режиме. Напомним, ранее в торговом центре провели эвакуацию людей. По словам очевидцев, причиной якобы послужил звонок о заминировании здания.