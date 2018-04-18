В ТЦ "Аврора Молл" не обнаружили взрывчатки

В 15:20 службы полиции и Росгвардии завершили проверку помещений в "Аврора Молл". Никакой взрывчатки они не обнаружили, сообщает пресс-служба торгового центра.
Сейчас все сотрудники ТЦ вернулись на рабочие места, магазины работают в обычном режиме.
Напомним, ранее в торговом центре провели эвакуацию людей. По словам очевидцев, причиной якобы послужил звонок о заминировании здания.
Последние комментарии
Бывает и так. На самом деле - история проданного дела
И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....
Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе