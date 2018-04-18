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Происшествия

В ТЦ "Аврора Молл" не обнаружили взрывчатки

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 15:20 службы полиции и Росгвардии завершили проверку помещений в "Аврора Молл". Никакой взрывчатки они не обнаружили, сообщает пресс-служба торгового центра.

Сейчас все сотрудники ТЦ вернулись на рабочие места, магазины работают в обычном режиме.

Напомним, ранее в торговом центре провели эвакуацию людей. По словам очевидцев, причиной якобы послужил звонок о заминировании здания.

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И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....

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Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....

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