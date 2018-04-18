Двух парней задержали за попытку обмануть продавца оборудования для майнинга криптовалют

В Самаре полицейские задержали двух безработных жителей Саратовской области 26 и 23 лет, подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, в марте 2018 г. молодые люди нашли в интернете объявление о продаже в Волгограде оборудования для майнинга криптовалюты за 2,2 млн рублей.
Они связались с продавцом и договорились, что он отправит технику в Самару транспортной компанией на свое имя и предоставит копию накладной на отправку груза. После прибытия товара в Самару он должен был заменить получателя груза на покупателей.
Продавец, отследивший путь посылки в интернете, уведомил заказчиков о прибытии оборудования в Самару. Покупатели обещали заплатить утром следующего дня. Но вместо этого, как установили полицейские, в тот же день парни забрали посылку, предъявив водителю-экспедитору поддельный паспорт на имя продавца. В момент получения товара их задержали сотрудники УУР ГУ МВД России по Самарской области.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Они оба заключены под стражу.
Поддельный паспорт изъяли, в связи с этим ведется проверка. Также правоохранители считают, что молодые люди могут быть причастны к преступлениям, совершенным в Самарской, Пензенской, Ивановской и Саратовской областей.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.