Под Самарой грузовым поездом смертельно травмирован мужчина

В среду,18 апреля, в 20:25 на 1215 километре Куйбышевской железной дороги грузовым поездом № 2403 смертельно травмирован мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
На место происшествия выехали сотрудники полиции.Обстоятельства случившегося устанавливается.
Ситуация находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей