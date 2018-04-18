Под Самарой грузовым поездом смертельно травмирован мужчина

В среду,18 апреля, в 20:25 на 1215 километре Куйбышевской железной дороги грузовым поездом № 2403 смертельно травмирован мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

На место происшествия выехали сотрудники полиции.Обстоятельства случившегося устанавливается. Ситуация находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.