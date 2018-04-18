Очевидцы сообщают о крупном пожаре в самарском поселке Запанской

В среду, 18 апреля, около 9 часов вечера произошел крупный пожар в п. Запанской, предположительно, в районе завода, ближе к берегу реки Самары, об этом сообщили очевидцы. По предварительным данным, площадь пожара большая.

В ГУ МЧС России по Самарской области, в свою очередь, корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что в поселке Запанской горит мусор на площади 150 кв. м. Сейчас идет процесс тушения. На месте происшествия работают пожарные. Данных о пострадавших нет.