Кадровой политикой в администрации губернатора займется Наталья Баландина

Управление кадровой политики и государственных наград администрации губернатора Самарской области 18 апреля возглавила Наталья Баландина. Ранее она более семи лет руководила департаментом по управлению персоналом и кадровой политике администрации Самары.

По данным источника в областном правительстве, Сергей Курсов, чье место заняла Наталья Баландина, не покидает администрацию губернатора, а переводится на другую должность.