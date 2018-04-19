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Облправительство Власть и политика

Кадровой политикой в администрации губернатора займется Наталья Баландина

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление кадровой политики и государственных наград администрации губернатора Самарской области 18 апреля возглавила Наталья Баландина. Ранее она более семи лет руководила департаментом по управлению персоналом и кадровой политике администрации Самары.

По данным источника в областном правительстве, Сергей Курсов, чье место заняла Наталья Баландина, не покидает администрацию губернатора, а переводится на другую должность.

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