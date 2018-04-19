Кадровой политикой в администрации губернатора займется Наталья Баландина

Управление кадровой политики и государственных наград администрации губернатора Самарской области 18 апреля возглавила Наталья Баландина. Ранее она более семи лет руководила департаментом по управлению персоналом и кадровой политике администрации Самары.
По данным источника в областном правительстве, Сергей Курсов, чье место заняла Наталья Баландина, не покидает администрацию губернатора, а переводится на другую должность.
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.