16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Самары жалуются на тяжелый запах горелого пластика Сотрудник самарской Рыбоохраны уволен по подозрению в коррупции В Самарской области начал действовать особый противопожарный режим Денис Волков: "Решить проблему с отходами, обозначенную в послании, поможет создание экотехнопарка" В Самарской области начнет действовать особый противопожарный режим

Экология Общество

Жители Самары жалуются на тяжелый запах горелого пластика

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 205
Версия для печати

Жители Ленинского, Самарского, Куйбышевского и Железнодорожного районов Самары жалуются на тяжелый запах горелого пластика. По словам местных жителей, наиболее сильно он ощущается в районе железнодорожного вокзала.

Вероятно, источником запаха стал крупный пожар на свалке в п. Запанской, который начался накануне вечером.

"Запах ощущался все утро. Некоторые соседи жалуются на головную боль", - рассказала одна из жительниц Железнодорожного района.

В управлении Роспотребнадзора Самарской области сообщили, что причиной загрязнения воздуха стали некие "продукты сжигания топлива", а его источник уже ликвидирован. По данным ведомства, в 7 утра сотрудниками Гидрометцентра был произведен забор проб воздуха.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

Фото на сайте

В Самарской области открыт весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь

В Самарской области открыт весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь

"Богатырская слобода" приняла экологический карнавал

"Богатырская слобода" приняла экологический карнавал

В Новокуйбышевске прошел IV ежегодный фестиваль "ЭкоФест"

В Новокуйбышевске прошел IV ежегодный фестиваль "ЭкоФест"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6