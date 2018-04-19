Жители Самары жалуются на тяжелый запах горелого пластика

Жители Ленинского, Самарского, Куйбышевского и Железнодорожного районов Самары жалуются на тяжелый запах горелого пластика. По словам местных жителей, наиболее сильно он ощущается в районе железнодорожного вокзала.
Вероятно, источником запаха стал крупный пожар на свалке в п. Запанской, который начался накануне вечером.
"Запах ощущался все утро. Некоторые соседи жалуются на головную боль", - рассказала одна из жительниц Железнодорожного района.
В управлении Роспотребнадзора Самарской области сообщили, что причиной загрязнения воздуха стали некие "продукты сжигания топлива", а его источник уже ликвидирован. По данным ведомства, в 7 утра сотрудниками Гидрометцентра был произведен забор проб воздуха.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html