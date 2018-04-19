Жители Самары жалуются на тяжелый запах горелого пластика

Жители Ленинского, Самарского, Куйбышевского и Железнодорожного районов Самары жалуются на тяжелый запах горелого пластика. По словам местных жителей, наиболее сильно он ощущается в районе железнодорожного вокзала.

Вероятно, источником запаха стал крупный пожар на свалке в п. Запанской, который начался накануне вечером.

"Запах ощущался все утро. Некоторые соседи жалуются на головную боль", - рассказала одна из жительниц Железнодорожного района.

В управлении Роспотребнадзора Самарской области сообщили, что причиной загрязнения воздуха стали некие "продукты сжигания топлива", а его источник уже ликвидирован. По данным ведомства, в 7 утра сотрудниками Гидрометцентра был произведен забор проб воздуха.