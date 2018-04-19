В Самаре жильцам ветхого дома предложили снести его за свой счет

В среду, 18 апреля, в администрации Ленинского района Самары состоялось "заседание межведомственной комиссии по признанию жилого дома по ул. Спортивная, 27 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции". На нее были официально приглашены все собственники жилых помещений в 12-квартирном доме 1934 года постройки.
На заседании присутствовал заместитель главы районной администрации Владимир Рябенко, а также явилась часть приглашенных собственников.
"Фактически нам разъяснили, что следует за свой счет провести экспертизу, которая даст заключение о состоянии дома, после чего администрация издаст документ о признании его аварийным и обяжет нас снести наше единственное жилье опять же за свой счет, — рассказал изданию собственник одной из квартир Денис Катасонов. — Исполнив властные распоряжения, мы спокойно и, надо полагать, с большим удовольствием сможем начать новую жизнь под открытым небом, потому что никто не обязан обеспечивать нас жильем. Если же мы в течении полугода не исполним решение властей, то они начнут процедуру изъятия земельного участка".
По словам Ольги Маершиной, проживающей в этом доме полвека, половина собственников — это пенсионеры с мизерными пенсиями, которые посчитали такие предложения издевательством.
"На этом заседании нам сообщили, что реконструкция предусмотрена только для зданий-памятников истории и архитектуры, коим наш дом не является, — поделилась впечатлениями от заседания другая собственница квартиры. — Из чего мы поняли, что в приглашении на заседание о реконструкции написали в качестве приманки, с целью повышения явки граждан на мероприятие, за которое районным чиновникам предстоит отчитываться. Я только не поняла, зачем нам, собственником, лишние траты на экспертизу? Захотим и снесем дом и без нее. Мы же вольны распоряжаться своей собственностью".
Последние комментарии
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно