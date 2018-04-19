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ЖКХ и благоустройство Общество

В Отрадном проведут капитальный ремонт дороги по улице Сабирзянова

ОТРАДНЫЙ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном, по улице Сабирзянова, капитально отремонтируют дорогу. 4 мая завершится прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, будет отремонтировано 1,9 км дороги. Подрядчик должен будет до 31 октября 2018 года привести в порядок проезжую часть, съезды и примыкания, восстановить поверхностный водопровод, установить бортовые камни, дорожные знаки и остановки общественного транспорта, а также нанести дорожную разметку. На это ему выделят 42,8 млн руб. из областной и местной казны.

Итоги аукциона подведут 10 мая.

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Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!

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Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).

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