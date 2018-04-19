В Отрадном проведут капитальный ремонт дороги по улице Сабирзянова

В Отрадном, по улице Сабирзянова, капитально отремонтируют дорогу. 4 мая завершится прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, будет отремонтировано 1,9 км дороги. Подрядчик должен будет до 31 октября 2018 года привести в порядок проезжую часть, съезды и примыкания, восстановить поверхностный водопровод, установить бортовые камни, дорожные знаки и остановки общественного транспорта, а также нанести дорожную разметку. На это ему выделят 42,8 млн руб. из областной и местной казны.

Итоги аукциона подведут 10 мая.