Елена Лапушкина намерена изменить структуру мэрии Самары

В администрации Самары готовят новую организационную структуру, сообщила глава города Елена Лапушкина в интервью "Самарской газете".

"Мы готовим новую структуру, которая потребует и некоторых кадровых изменений. Например, мы планируем разделить департамент финансов и экономического развития на два подразделения. Считаю, что это все-таки два отличающихся направления, ими должны заниматься разные департаменты. Экономическое развитие — это стратегия, это инвестиционные проекты. А финансы — это сопровождение нашей текущей деятельности. Есть желание сделать структуру администрации логичной. Многие вещи мне сейчас непонятны. Но изменение структуры — это, конечно, не мое единоличное решение, оно принято коллегиально. Подробнее об этом поговорим позже", — рассказала Елена Лапушкина.