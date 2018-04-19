В Самарской области с жалобами на укусы клещей обратились 15 человек, один клещ был заражен энцефалитом

С начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 15 пострадавших от укусов клещей (из них два ребенка), что на 18 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 16 апреля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано восемь клещей, снятых с людей. В одном из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита.

На инфицированность боррелиями методом ПЦР исследовали четырех клещей, боррелии не обнаружены.

В этому году против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 4768 человек, что на 2385 граждан больше, чем в прошлом году.