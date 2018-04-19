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Футбол Спорт

Как попасть на первый тестовый матч на "Самара Арене"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продажа билетов на тестовый матч на стадионе "Самара Арена" - игру 35 тура первенства ФНЛ между "Крыльями Советов" и "Факелом" - откроется 23 апреля, сообщает сайт самарского клуба.

Билеты на встречу, которая, напомним, состоится 28 апреля, можно будет приобрести в кассах стадиона "Металлург" (с 11:00 до 19:00) и в клубном магазине "Крыльев" в ТЦ "Сила спорта" (с 10:00 до 20:30).

В удаленных кассах билеты будут реализовываться с 10:00 до 21:00 по следующим адресам:

  • ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147;
  • ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда);
  • ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18;
  • ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30;
  • ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160м;
  • ТЦ "Русь на Волге", г. Тольятти, ул. Революционная, 52а (с 24 апреля).

В кассах "Самара Арены" и через Интернет билеты продаваться не будут.

Попасть в сектора B и D можно будет за 200 руб., сектор С - 300 руб., сектор А - 400 рублей. Детям от 6 до 14 лет (до наступления 14-летнего возраста болельщика) билеты обойдутся на 20% дешевле.

Желающим приобрести билеты в скайбоксы необходимо обращаться на электронную почту - r.hayarov@ks-samara.com.

Об условиях продажи VIP-билетов обещают сообщить позже.

Владельцы абонементов ФК "Крылья Советов" смогут пройти на тестовые игры по своим сезонным картам. Для владельцев абонементов на Западную трибуну определены шесть секторов: А102, А103, А104, А108, А109, А110. Для владельцев абонементов на Восточную и Северную трибуны - три сектора: С120, С121, С122.

Билеты в сектор активной поддержки "Крыльев Советов" - В130 - будут продаваться только в ТЦ "Сила спорта". В день матча эти билеты реализовываться не будут.

В сектора B130 и D116 не смогут попасть болельщики младше 14 лет.

В связи с требованием FIFA к тестовым матчам количество билетов на первую игру будет ограничено.

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