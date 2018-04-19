Прокурором Большечерниговского района стал Игорь Чудновец

Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Большечерниговского района назначили Игоря Чудновеца, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Игорю Чудновецу 44 года. После окончания в 1999 г. Самарской государственной экономической академии он служил в прокуратуре в должностях: с 1999 г. по 2002 г. - помощника Похвистневского межрайонного прокурора, с 2002 г. по 2007 г. - зампрокурора Красноармейского района, с 2007 г. по 2015 г. - прокурора Приволжского района. С 2015 г. занимал должность заместителя прокурора Безенчукского района.
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Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?
Радует омоложение кадров: в 2011 на эту должность был назначен сын депутата Губдумы Юрия Мих. Шевцова, бывшего заместителя областного прокурора, а сейчас уже 33-летний сын руководителя Контрольно-аналитический департамента Губернатора Самарской области Виктора Ив. Зубко.
Да хоть в Воркуту.Оно кому это надо?