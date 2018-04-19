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Федеральная власть Власть и политика

Прокурором Большечерниговского района стал Игорь Чудновец

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Большечерниговского района назначили Игоря Чудновеца, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Игорю Чудновецу 44 года. После окончания в 1999 г. Самарской государственной экономической академии он служил в прокуратуре в должностях: с 1999 г. по 2002 г. - помощника Похвистневского межрайонного прокурора, с 2002 г. по 2007 г. - зампрокурора Красноармейского района, с 2007 г. по 2015 г. - прокурора Приволжского района. С 2015 г. занимал должность заместителя прокурора Безенчукского района.

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