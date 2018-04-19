В регионе появилась новая частота для радиовещания

Управление Роскомнадзора по Самарской области приняло участие в работе приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию новой радиовещательной станции мощностью 1 кВт, работающей на частоте 98,7 МГц в Самаре и принадлежащей ООО "СТАЙЛ МЕДИА ХОЛДИНГ". Об этом сообщает пресс-служба управления.
Радиовещательная станция в настоящее время осуществляет трансляцию радиоканала "Радио Джаз".
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Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!