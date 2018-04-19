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Общество

В регионе появилась новая частота для радиовещания

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Роскомнадзора по Самарской области приняло участие в работе приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию новой радиовещательной станции мощностью 1 кВт, работающей на частоте 98,7 МГц в Самаре и принадлежащей ООО "СТАЙЛ МЕДИА ХОЛДИНГ". Об этом сообщает пресс-служба управления.

Радиовещательная станция в настоящее время осуществляет трансляцию радиоканала "Радио Джаз".

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