В воздухе Самары после пожара на свалке в п. Запанском не обнаружили превышений ПДК

В воздухе Самары после пожара на свалке в п. Запанском не нашли превышений предельно допустимых концентраций продуктов горения, сероводорода и формальдегида, сообщили в Приволжском УГМС.

Также не наблюдалось метеоусловий, способствующих накоплению вредных примесей в атмосфере. Напомним, вечером 18 апреля в п. Запанском горела свалка. Жители Ленинского, Самарского, Куйбышевского и Железнодорожного районов Самары жаловались на тяжелый запах горелого пластика.