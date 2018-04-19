Начался прием работ школьников на именную премию губернатора

В Самарской области начала работу конкурсная комиссия на поощрение одаренных детей и подростков именными премиями губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.
Премия присуждается детям, достигшим особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин, добившихся значительных результатов в реализации социально значимых проектов, победителям олимпиад, спортивных состязаний, победителям и лауреатам областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов.
Номинации на присуждение премий: "Учебно-исследовательская деятельность", "Художественное творчество", "Любительский спорт, туризм", "Техническое и прикладное (народное) творчество", "Социально значимая деятельность".
Для участия в конкурсе в срок до 1 мая 2018 года материалы на соискателей премий представляются в региональный центр "Одаренные дети" ГБОУ дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и молодежи "Центр социализации молодежи" по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 114-а, каб. 2, т. (846) 3388204.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)