Начался прием работ школьников на именную премию губернатора

В Самарской области начала работу конкурсная комиссия на поощрение одаренных детей и подростков именными премиями губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

Премия присуждается детям, достигшим особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин, добившихся значительных результатов в реализации социально значимых проектов, победителям олимпиад, спортивных состязаний, победителям и лауреатам областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов.

Номинации на присуждение премий: "Учебно-исследовательская деятельность", "Художественное творчество", "Любительский спорт, туризм", "Техническое и прикладное (народное) творчество", "Социально значимая деятельность".

Для участия в конкурсе в срок до 1 мая 2018 года материалы на соискателей премий представляются в региональный центр "Одаренные дети" ГБОУ дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и молодежи "Центр социализации молодежи" по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 114-а, каб. 2, т. (846) 3388204.