"Автодоринжиниринг" отремонтирует дороги в Сызрани

Подведены итоги аукциона по поиску подрядчика, который отремонтирует дороги общего пользования местного значения в Сызрани, сообщается на сайте госзакупок. Победителем стало ООО "Автодоринжиниринг".
Компания до 15 октября 2018 года приведет в порядок дороги, тротуары, пересечения и примыкания, заменит бордюры, приведет в порядок водоотвод, остановки общественного транспорта и устроит автомобильную стоянку. На это из областного и городского бюджетов выделят 149,7 млн рублей.
Напомним, что необходимо привести в порядок 1,24 км дороги по Ульяновскому шоссе (от ул. Красильникова до Локомобильной), 1,2 км по ул. Рабочей (от ул. Ф.Энгельса до Урицкого), 1 км по ул. Красноярской (от дома №1 до дома №66), 0,8 км по ул. 1-й Железнодорожной (от ж/д переезда до ул. Перекопской), 0,7 км по ул. Южной (от дома №39 до обувной фабрики), 0,6 км по ул. Ульяновской (от дома №180 до ж/д моста) — пер. Волжский (от ул. Калинина до путепровода), 0,6 км по ул. Верхнепионерской (от ул. К.Маркса до Володарского).
Также в порядок приведут 0,5 км по ул. Кадровой (от Новостроящейся до пер. 5-й Монтерский), 0,4 км по ул. Красильникова (от пер. Степной до Ульяновского шоссе), 0,4 км по ул. Вольской (от Хвалынской до ГБ), 0,3 км по ул. Пензенской (от Октябрьской до ул. Акифьева), 0,3 км по ул. Днепропетровской (от дома № 115 до до дома № 53а), 0,3 км по ул. Новой (от ул. Ст. Слободка до ул. Орджоникидзе), 0,2 км по ул. Саратовской (от Октябрьской до ул. Акифьева), 0,2 км по ул. Профсоюзной (от дома №1 до дома №11), 0,1 км по ул. Рабочей, №4 и 4а.
На дорогах есть трещины, колеи, ямы и просадки, на некоторых объектах отсутствуют тротуары.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.