За SMS "Ваша карта заблокирована" самарца отравили в колонию строгого режима

Рассмотрение очередного дела о телефонном мошенничестве закончилось вынесением обвинительного приговора.
39-летний Евгений Скляренко зарабатывал при помощи SMS-рассылки, сообщавшей, что карта клиента заблокирована. Естественно, это было неправдой, но когда люди звонили по указанному в сообщении номеру в банк, попадали на Евгения, который был настолько убедителен, что одна из потерпевших сообщила ему все данные своей банковской карты, а второй потерпевший собственноручно набрал комбинацию цифр для перевода денег со своего счета. В итоге Евгений заполучил более 100 тыс. рублей.
Правоохранительные органы сумели установить личность псевдобанковского сотрудника, и Скляренко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
"Ему вменялось два эпизода мошенничества с причинением значительного ущерба, — рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары. — Вину подсудимый признал полностью".
В апреле его уголовное дело рассмотрел Промышленный районный суд Самары. Скляренко признали виновным и приговорили к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами.
Последние комментарии
Бывает и так. На самом деле - история проданного дела
И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....
Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!