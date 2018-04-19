Дорогу в Новотулке Хворостянского района приведет в порядок "СтройСнаб"

Стали известны результаты аукциона по поиску подрядчика, который отремонтирует дорогу в селе Новотулка Хворостянского района, сообщается на сайте госзакупок. Победителем стало ООО "СтройСнаб". Второе место заняло ООО "МЗС".

Теперь "СтройСнаб" должен будет привести в порядок дорогу по ул. Максима Горького от дома №16 до переулка на ферму. На это ему выделят 2,1 млн руб. из местного бюджета. Компания обязуется все успеть до 30 июня 2018 года.