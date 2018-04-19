"Дорожное эксплутационное предприятие №291" отремонтирует дороги в пяти поселениях Большечерниговского района

Подведены итоги пяти аукционов по поиску подрядчиков, которые приведут в порядок улично-дорожную сеть в пяти сельских поселениях Большечерниговского района, сообщается на сайте госзакупок. Победителем пяти торгов стало ООО "Дорожное эксплутационное предприятие № 291".

Компания должна будет отремонтировать дороги в сельских поселениях Августовка (выделено 2,6 млн руб.), Глушицкий (2,1 млн), Краснооктябрьский (1,5 млн руб.), Петровский (1,3 млн) и Поляков (1,2 млн руб.). Средства выделят из бюджетов сельских поселений. Работы должны быть завершены 30 ноября этого года.