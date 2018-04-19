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Дорожное строительство Транспорт и связь

"Дорожное эксплутационное предприятие №291" отремонтирует дороги в пяти поселениях Большечерниговского района

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги пяти аукционов по поиску подрядчиков, которые приведут в порядок улично-дорожную сеть в пяти сельских поселениях Большечерниговского района, сообщается на сайте госзакупок. Победителем пяти торгов стало ООО "Дорожное эксплутационное предприятие № 291".

Компания должна будет отремонтировать дороги в сельских поселениях Августовка (выделено 2,6 млн руб.), Глушицкий (2,1 млн), Краснооктябрьский (1,5 млн руб.), Петровский (1,3 млн) и Поляков (1,2 млн руб.). Средства выделят из бюджетов сельских поселений. Работы должны быть завершены 30 ноября этого года.

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Последние комментарии

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

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