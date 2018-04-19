"ВолгаСтройАльянс" приведет в порядок улично-дорожную сеть в Шентале

Подведены итоги аукциона по поиску подрядной организации, которая отремонтирует дороги, площадки и тротуары в Шентале. Заказчиком выступила администрация сельского поселения.
Победителем стало ООО "ВолгаСтройАльянс", которое предложило выполнить работы за цену ниже начальной (15,2 млн руб.) — 12,7 млн рублей. Второе место заняло ООО "МЗС".
"ВолгаСтройАльянс" должен будет в течение 130 дней с момента подписания контракта восстановить привокзальную площадь по улице Вокзальной. Там отсутствуют парковки, а существующее покрытие стоянки полностью разрушено и отсутствуют обочины. Кроме того, необходимо отремонтировать разрушенный тротуар по ул. Канашской. В плохом состоянии находится дорога по ул. Сосновой, также там нет обочин и в непригодном состоянии водопропускная труба. Помимо этого, будет отремонтирована рыночная площадь на ул. Вокзальной.
Финансирование выделят из бюджета сельского поселения.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.