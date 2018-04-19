Два игрока "Ладьи" примут участие в юниорском чемпионате мира

Два игрока "Ладьи" — вратарь Михаил Исаев и форвард Семен Кизимов примут участие в юниорском (U18) чемпионате мира, который стартует 19 апреля и пройдет в Челябинске и Магнитогорске.

Первым соперником россиян в первый день турнира будут сверстники из Франции. Помимо этих сборных, в группе Б сыграют Чехия, Финляндия и Словакия.

В этом сезоне в 25 матчах чемпионата МХЛ Исаев одержал 9 побед при коэффициенте надежности 2,76. Кизимов в 30 играх за "Ладью" набрал 18 (6+12) очков, 32 минуты штрафа при показателе полезности "-5", сообщает официальный сайт "Лады".