Промсвязьбанк профинансировал поставки российских компаний в Беларусь под страховое покрытие ЭКСАР

Промсвязьбанк заключил кредитный договор с ОАО "БМЗ — управляющая компания холдинга "БМК" (Республика Беларусь). В соответствии с условиями сделки Промсвязьбанк предоставит клиенту финансирование на сумму 700 млн рублей. Средства будут направлены на оплату поставок крупнейших российских поставщиков сырья для металлургической отрасли. Для Промсвязьбанка и белорусской компании это уже четвертый кредитный договор.
Обеспечение по сделке — договор страхования кредита, заключенный между Промсвязьбанком и Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) (входит в группу РЭЦ). ЭКСАР покрывает риск неплатежа заемщика по кредитному договору. Промсвязьбанк успешно сотрудничает с ЭКСАР с 2013 года.
"Реализация очередной сделки с ОАО "БМЗ — управляющая компания холдинга "БМК" — свидетельство высокой востребованности продуктовой линейки банка со стороны крупных компаний, — комментирует директор по международному бизнесу Промсвязьбанка Сергей Горяинов. — С другой стороны, реализация таких проектов позволяет Промсвязьбанку поддерживать российский экспорт и способствовать росту конкурентоспособности отечественного бизнеса за пределами страны".
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Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.